Tutuklu İPA Başkanı Gökçe'den CHP Kurultayı ve İmamoğlu'na Destek

(ANKARA) - Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, "Milletimizin gözü önünde gerçekleşen CHP Kurultay'ına bile iftira atan zihniyet, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile bizlere de iftira atan zihniyetin aynısıdır. İrade de egemenlik de milletindir. Türkiye kazanacak" dedi.

Tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i kutlama mesajı paylaşıldı.

Gökçe, "Yeniden, tertemiz ve çok büyük bir destekle CHP Genel Başkanı seçilen Sn. Özgür Özel'i kutluyorum. Şaibe iftiralarını tuzla buz eden, CHP delegelerinin karakter, şeref ve haysiyetlerine yönelen hakaretlere en güzel cevabı veren CHP Kurultay delegelerine teşekkür ediyorum. Milletimizin gözü önünde gerçekleşen CHP Kurultay'ına bile iftira atan zihniyet, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu ile bizlere de iftira atan zihniyetin aynısıdır. Ancak biliyoruz ki bu zihniyet kaybedecek. İrade de egemenlik de milletindir. Türkiye kazanacak. Başaracağız. Sevgi ve dayanışmayla..." ifadelerine yer verdi.