Tutuklu Gazeteci İsmail Arı: Haber Alma Hakkınıza ve Gazetecilere Sahip Çıkın

Güncelleme:
Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı, gazetecilik yaptığı için cezaevinde olduğunu belirtip, haber alma hakkının önemine dikkat çekti. Arı, destek talep ederken adalet arayanların sesi olma çabasını vurguladı.

(ANKARA )- Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı, gazeteci Ozan Gündoğdu aracılığıyla gönderdiği mesajda, sadece gazetecilik yaptığı için cezaevinde olduğunu belirterek, "Haber alma hakkınıza ve gazetecilere sahip çıkın" dedi.

Gazeteci İsmail Arı, Ramazan Bayramı sırasında hakkında yürütülen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Ankara Sincan Cezaevi'nden gazeteci Ozan Gündoğdu'ya yazdığı mektupla mesaj gönderen Arı, 15 gündür özgürlüğünden mahrum olduğunu, bu sürenin 13 gününü cezaevinde geçirdiğini belirtti.

Meslek hayatı boyunca gazetecilik dışında bir faaliyette bulunmadığını vurgulayan Arı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mesleği, gazeteciliği yaparken sesi çıkmayanın sesi olmak için elimden geleni yaptım. Adalet arayan kim varsa yanında oldum. Sadece gazetecilik yaptığım için cezaevine atıldım. Haber alma hakkınıza ve gazetecilere sahip çıkın."

Kaynak: ANKA
