Tutuklanan Polis Memuru Görevden Uzaklaştırıldı

Tutuklanan Polis Memuru Görevden Uzaklaştırıldı
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Şırnak Valiliği, bir suçtan tutuklanan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Şırnak Valiliği, bir suçtan tutuklanan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "5 Haziran'da saat 00.30 sıralarında ilimiz merkezinde meydana gelen ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının şüphelisi olan polis memuru, gün içerisinde adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı, konuya ilişkin müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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