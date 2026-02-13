Adıyaman'da heyelan riski nedeniyle 2 ev tahliye edildi

ADIYAMAN'ın Tut İlçesi'ndeki Çanakçı köyü yakınlarında sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle risk altındaki iki ev tahliye edildi.

Dün gece saatlerinde Tut ilçesi Çanakçı köyü yakınlarında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda heyelan riski taşıyan iki evin boşaltılmasına karar verdi. Evlerde yaşayan dört kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Aile fertlerinden ikisi yakınlarının yanına yerleştirilirken, diğer ikisi ilçe öğretmenevinde misafir edildi.

Heyelanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin inceleme ve risk değerlendirme çalışmaları sürüyor.