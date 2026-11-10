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Tusk, Krakov saldırısı sonrası silah düzenlemelerinin gözden geçirilmesini istedi

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Polonya Başbakanı Tusk, Krakov'da 6 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından silah düzenlemelerinin acilen gözden geçirilmesini istedi. Tusk, güvenlik güçlerine saldırılara 10 yıla kadar hapis öngören tasarının kabinede kabul edildiğini açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Krakov şehrinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından ilgili bakanlardan silah bulundurmaya ilişkin düzenlemelerin acilen gözden geçirilmesini talep etti.

Polonya Başbakanlık Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Başbakan Tusk, Kabine Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, Krakov'daki saldırıda hayatını kaybedenleri andı ve saldırıya müdahale eden güvenlik güçleri ile vatandaşlara teşekkür etti.

Hızlı müdahale sayesinde çok sayıda kişinin hayatının kurtarıldığına ve daha büyük bir trajedinin önüne geçildiğine dikkati çeken Tusk, saldırganın aracında saldırıyı sürdürmek için hazırlandığı değerlendirilen 500 mermi, silah ve susturucu bulunduğunu aktardı.

Tusk, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlar için devletin kapsamlı yardım sağlayacağını, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara verilen cezaların ağırlaştırılmasını öngören yasa tasarısının da Bakanlar Kurulu'nca kabul edildiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği yasa tasarısının, polis memurlarına hayatlarını veya sağlıklarını tehlikeye atabilecek bir cisimle saldıranlara 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirten Tusk, mevcut düzenlemelerin bu tür saldırıların bazı biçimlerini açıkça kapsamadığını ifade etti.

Saldırganın bir yıldan kısa süre önce psikolojik muayeneden geçtiğini hatırlatan Tusk, İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski ve Kabine'de ilgili diğer yetkililerden silah bulundurmaya ilişkin tüm düzenlemeleri acilen gözden geçirmelerini istedi.

Olay

Polonya'nın Krakov kentinde 7 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren ve yerel basında kimliği 24 yaşındaki Michal Oksinski olarak açıklanan saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis olmak üzere 15 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerince vurulan saldırgan, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Ayrıca saldırganın Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki evinde, babası, annesi ve kız kardeşinin cesetleri bulunmuştu.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, saldırının ardından 8-9 Kasım'da ülke genelinde geçerli ulusal yas ilan etmişti.

Polonya Ulusal Savcılığı, Krakov'daki silahlı saldırıyla ilgili terör suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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