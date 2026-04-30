Haberler

Tüsiad Heyeti Roma'da Temaslarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA)- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren başkanlığındaki heyet, Roma temaslarının ikinci gününde İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Maurizio Gasparri ile İtalya Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Giulia Pastorella ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye–İtalya ilişkileri, ekonomik iş birliği ve Türkiye'nin AB ile entegrasyon süreci ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Roma ziyaretinin ikinci gününde gerçekleştirilen temaslara ilişkin bilgi verdi. Diren, "Roma ziyaretimizin ikinci gününde İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Maurizio Gasparri ve İtalya Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Giulia Pastorella ile görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin Diren, "Temaslarda, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirirken; ekonomik iş birliği fırsatları ve karşılıklı yatırım imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca artan jeopolitik riskler ve bölgesel istikrarsızlıklar çerçevesinde, Türkiye'nin AB sanayi ve güvenlik girişimlerine daha güçlü entegrasyonunun ve kapsayıcı bir Avrupa tercihi yaklaşımının önemini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

