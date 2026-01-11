Haberler

Van'da tarihi eser arayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Van'ın Tuşba ilçesinde tarihi eser arayan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yeri yakınlarında yapılan operasyonda çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde tarihi eser arayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilsu Mahallesi'ndeki Amik Kalesi yakınlarında tarihi eser arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede tarihi eser arayan B.I. ve E.A'yı suçüstü yakaladı. Operasyonda ?el dedektörü, alan tarama cihazı, 4 pil, kazma, çekiç, kürek, 4 demir murç?, tornavida, termos ve şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
