Van'da tarihi eser arayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde tarihi eser arayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilsu Mahallesi'ndeki Amik Kalesi yakınlarında tarihi eser arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede tarihi eser arayan B.I. ve E.A'yı suçüstü yakaladı. Operasyonda ?el dedektörü, alan tarama cihazı, 4 pil, kazma, çekiç, kürek, 4 demir murç?, tornavida, termos ve şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.