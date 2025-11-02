Haberler

Tuşba'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin, AFAD ve diğer ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Kalecik Mahallesi yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin'i fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bartin, ekiplerin 3,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
Haberler.com
500

