Tusaş Yapımı Hürjet'in İspanya'ya İhracatına İlişkin Sözleşmenin İmza Töreni Yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yerli ve milli imkanlarımızla geliştirilen Hürjet ileri jet eğitim uçağının İspanya'ya ihracatına ilişkin sözleşmenin imza törenini gerçekleştirdik. Bu anlaşma, Türkiye'nin tarihinde ilk kez insanlı ve jet motorlu bir hava aracını ihraç etmesi bakımından son derece önemli bir dönüm noktasıdır. TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde onlarca şirketimizin ortak emeği ile üretilen Hürjetlerimiz, Airbus İspanya ve TUSAŞ tarafından İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda konfigüre edilerek Avrupa semalarında Türk mühendisliğinin gücünü temsil edecektir."

Bu proje, NATO çatısı altında pekişen Türk-İspanyol dostluğunun savunma sanayiindeki yansımasıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürüttüğü milli savunma sanayi seferberliği neticesinde; uluslararası savunma harcamalarının arttığı ve tedarik güvenliğinin sınandığı bir dönemde NATO ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok dost ve müttefik ülkenin çözüm ortağı haline gelmiştir.

Emekleri ile bu anlaşmanın hayata geçirilmesine imkan sağlayan başta TUSAŞ'ımız olmak üzere; İspanya Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Maria Amparo Valcarce'ye, İspanya Milli Silahlanma Direktörü Korgeneral Miguel Ivorra Ruiz'e, İspanya Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürü Koramiral Aniceto Rosique Nieto'ya, İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'ye ve İspanya Krallığı'nın Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Sayın Cristina Latorre Sancho'ya şükranlarımı sunuyorum."

