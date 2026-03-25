TUSAŞ, Airbus A220 programında 500'üncü FTE komponenti sevkiyatını tamamladı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Airbus A220 programı çerçevesinde ürettiği Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinin 500'üncü sevkiyatını gerçekleştirdi. Bu başarı, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetlerinin ve küresel ölçekteki güvenilirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından Airbus A220 programı kapsamında üretilen Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinin 500'üncü sevkiyatı gerçekleştirildi.

Tusaş'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Airbus A220 programı kapsamında TUSAŞ'ın ürettiği FTE komponentinde 500'üncü sevkiyatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu başarının, TUSAŞ'ın ileri mühendislik kabiliyetlerinin, yüksek hassasiyetli üretim gücünün ve küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı konumunun güçlü bir göstergesi olduğu ifade edildi.

TUSAŞ'ın havacılıkta entegre üretim ve tedarik çözümleriyle uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeye devam ettiği kaydedildi.

Şirket, Airbus A220 programı için üretilen 250'nci kanopiyi (cockpit üst yapısı) geçen yıl kasım ayında başarıyla teslim etmişti.

Kaynak: AA / Tolga Yanık
