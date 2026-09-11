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TUSAŞ'ta 'KAAN'a ilişkin değerlendirme toplantısı

TUSAŞ'ta 'KAAN'a ilişkin değerlendirme toplantısı
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, program kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin başlıklar ele alındı. KAAN'ın geliştirme sürecini, teknik gereksinimleri ve program hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla takip ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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