TUSAŞ, İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi Alan İlk Milli Kuruluş Oldu

Tusaş, havacılık ve uzay sanayii sektöründe TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk milli kuruluş oldu

ANKARA - Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ), Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen uygunluk denetimlerinden başarıyla geçerek 'TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi' belgesi aldı. Tusaş, havacılık ve uzay sanayii sektöründe TSE'den bu belgeyi alan ilk milli kuruluş oldu.

Tusaş'ın Kahramankazan'da bulunan merkez yerleşkesinde düzenlenen belge törenine TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ve ilgili yetkililer katıldı.

"Çalışmalarımızı savunma sanayi alanında güçlendirerek geliştirmek istiyoruz"

Belge töreninde konuşan Enstitü Başkanı Şahin, "Belgelendirme faaliyetlerimiz içerisinde bizim için çok önem arz eden ve savunma sanayi alanında vereceğimiz ilk belge olan TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi belgesini TUSAŞ'a takdim etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

TUSAŞ ile güzel bir iş birliği gerçekleştirdiklerini ve bu iş birliğinin örnek teşkil edeceğini vurgulayan Şahin, "Bugün milli muharip uçağını yapan, ülkemizin güzide sanayi savunma kuruluşu TUSAŞ, artık TSE ile birlikte yürüyor. Sizinle iş birliği yapmak bize de güç veriyor. Ülkemizin milli menfaatleri için bu tür çalışmalarımızı savunma sanayi alanında güçlendirerek geliştirmek istiyoruz. TUSAŞ ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikteliklerinin diğer ana imalatçı kuruluşlarımıza da örnek teşkil edeceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

"TSE ile çalışmalarımız devam edecek"

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vardan da bundan sonraki süreçte TSE ile olan iş birlikteliklerinin süreceğini dile getirerek, "TSE ile daha önce yaptığımız iş birliği sonucunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almıştık ve sektörümüzde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiştik. Şimdi de İnovasyon Yönetim Sistemi belgesini alarak, bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. TSE Başkanımız nezdinde tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesini Alan İlk Kuruluş Olmak Bizim için Gurur Verici"

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ise Savunma Sanayi alanında İnovasyon Yönetim Sistemi belgesini alan ilk kuruluş olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Demiroğlu, "Biz inovasyona çok önem veriyoruz. İnovasyonun geleceğimiz için çok önemli bir rol oynayacağını biliyoruz. Hem kurum içerisindeki fikirlerin geliştirilmesi hem de insan kaynağımızın daha etkili daha üretken hale getirilmesi, üretkenliğin artırılabilmesi için inovasyonun beslenmesi gerekiyor. Bu konuda TSE'nin öncülük etmesinden çok memnunuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu'na TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi belgesini takdim etti.