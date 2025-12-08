Haberler

ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştiren ANKA III insansız hava aracı, otopilot testlerini başarıyla tamamlayarak önemli bir aşamayı geride bıraktı. Geliştirme sürecinin ilerlediği belirtilirken, ANKA III'nin yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansı vurgulandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracının kritik otopilot testleri başarıyla tamamlandı.

Tusaş'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ANKA-III, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.

Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-III, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor.

ANKA III, 2025'in başında gövde içerisinden ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirmişti.

Yıl içerisinde ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını da ateşleyerek hedefi başarıyla vuran ANKA III, bir diğer testte jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak atış testini başarıyla tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
title