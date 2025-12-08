ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla gerçekleştirildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştiren ANKA III insansız hava aracı, otopilot testlerini başarıyla tamamlayarak önemli bir aşamayı geride bıraktı. Geliştirme sürecinin ilerlediği belirtilirken, ANKA III'nin yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansı vurgulandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracının kritik otopilot testleri başarıyla tamamlandı.
Tusaş'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ANKA-III, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı.
Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.
Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-III, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor.
ANKA III, 2025'in başında gövde içerisinden ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirmişti.
Yıl içerisinde ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını da ateşleyerek hedefi başarıyla vuran ANKA III, bir diğer testte jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak atış testini başarıyla tamamlamıştı.