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TUSAŞ, HÜRSAT'ın ikinci uydusu için ROKETSAN'la proje sözleşmesi imzaladı

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TUSAŞ, HÜRSAT'ın ikinci uydusu için ROKETSAN'la proje sözleşmesi imzaladı
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TUSAŞ, HÜRSAT'ın ikinci uydusunun geliştirilmesi için ROKETSAN ile proje sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, HÜRSAT'ın metre altı çözünürlük ve geniş alan görüntüleme kabiliyetiyle Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığını pekiştireceğini belirtti.

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ), milli imkanlarla üretilen HÜRSAT'ın ikinci uydusunun geliştirilmesine yönelik ROKETSAN ile proje sözleşmesi de imzalandığını duyurdu.

Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını HÜRSAT ile aralıyoruz. TUSAŞ olarak milli imkanlarla geliştirdiğimiz, ülkemizin uzaydaki bağımsızlığını ve küresel rekabet gücünü pekiştirecek HÜRSAT'ı tanıtmanın gururunu ve ilk üretim anlaşmasını imzalamanın sevincini yaşıyoruz. Metre altı çözünürlük, geniş alan görüntüleme kabiliyeti, güneş eş zamanlı yörüngede çalışma gibi özel görevler yürütmesi planlanan HÜRSAT'ın ikinci uydusu için de ROKETSAN ile imzalarımızı attık. HÜRSAT ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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