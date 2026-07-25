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‘Turuncu kod' uyarısı yapılan Amasya’da sağanak etkili oldu

‘Turuncu kod' uyarısı yapılan Amasya’da sağanak etkili oldu
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün (MGM) ‘turuncu’ kodlu uyarısının ardından Amasya’da sağanak yağış etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'turuncu' kodlu uyarısının ardından Amasya'da sağanak yağış etkili oldu.

MGM tarafından Amasya genelinde bugün için 'turuncu' kodlu hava durumu uyarısı yapıldı. Uyarının ardından kent merkezinde saat 14.00 sıralarında sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Sürücüler ise yağış nedeniyle yollarda kontrollü ilerledi. Kentte aralıklarla devam eden sağanak yağışın sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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