TURMEPA Moda Sahili'nde Temizlik Yaptı

DENİZ Temiz Derneği (TURMEPA), Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği kapsamında Moda Sahili'nde temizlik yaptı. Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı düzenlenen etkinliğin Moda ayağında yaklaşık 120 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Her yıl Eylül ayında 100'den fazla ülkede, Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği düzenleniyor. Kampanyanın Türkiye koordinatörlüğünü üstlenen TURMEPA İstanbul, Antalya, İzmir, Fethiye ve Samsun'da eş zamanlı temizlik yaptı. Etkinliğin İstanbul ayağı Moda Sahili'nde gerçekleştirildi. Kurumsal katılımın yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarından yaklaşık 200 gönüllü, kıyı temizliği için bir araya geldi. Etkinlikte 1 saat içinde plastik, metal, kağıt ve cam başta olmak üzere yaklaşık 120 kilogram atık ve 14 bin sigara izmariti toplandı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler olması dikkat çekti.

Etkinliklerle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyleyen TURMEPA yöneticisi Dağhan Mehmet Yazıcı, "Uluslararası Kıyı Temizleme Gününde aralarında öğrencilerinde bulunduğu her yaştan gönüllülerle bir aradayız. Dünyada birçok ülkede eş zamanlı olarak bu etkinlik gerçekleşiyor. Bu etkinliğin Türkiye koordinatörü 21 yıldır biziz. Buradaki amacımız aslında insanlarda farkındalık oluşturmak ve insanların nelere sebep olduklarını dokunarak görmesini sağlamak. Şöyle ki, denizlerimiz yüzde 80 oranında karadan kirletiliyor. Dönem dönem ise de kirlilik türü değişiyor. Örneğin pandemi zamanında maske ve eldivenler çoğunluktaydı. Çünkü o zaman onları çoğunlukla kullanıyorduk. Genellikle de plastik atıklarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan Pınar Karakoca, "Çok huzurluyum, mutluyum doğaya bir katkım olduğu için. Şu an sigara izmariti gibi geri dönüşülemez atıkları topluyorum. Etkinlik başlayalı yaklaşık 8-10 dakika oldu. 150'den fazla izmarit topladım" dedi.