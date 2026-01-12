Haberler

Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri düzenlendi

Güncelleme:
Anadolu'nun seçkin türkülerinin seslendirildiği 'Türkü Türkü Türkiyem Hemdem' konseri, Antalya'da sanatseverlerle bir araya geldi. İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nin sahne aldığı etkinlikte, çeşitli yörelerden derlenen eserler ve halk oyunları gösterisi yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti tarafından düzenlenen konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şef Ahmet Yiğit Aktı yönetimindeki konser, Zülfü Livaneli'nin Nazım Hikmet'in dizelerinden bestelediği "Karlı Kayın Ormanında" türküsüyle başladı.

Programda, "Demirci Mehmet Efe" ve "İreyhan Eker Misin" gibi Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen eserler seslendirildi.

Ayrıca, halk oyunları topluluğu tarafından dans gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
