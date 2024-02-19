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TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TİKA Başkanı Serkan Kayalar'a TÜRKSOY Madalyası takdim etti

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar'a 'TÜRKSOY Madalyası' takdim etti. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Raev, Kayalar'a TÜRKSOY Madalyası'nı vererek, Türk dünyasına bilim, eğitim, kültür ve sanat alanında üstün hizmetlerde bulunan kişi ve kurumlara şükran nişanesi olarak verilen bu madalyayı takdim etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar'a "TÜRKSOY Madalyası" takdim etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, TİKA Başkanı Kayalar'a, 2013'ten beri Türk dünyasına bilim, eğitim, kültür ve sanat alanında üstün hizmetlerde bulunan kişi ve kurumlara şükran nişanesi olarak verilen TÜRKSOY Madalyası'nı verdi.

Törende konuşan Raev, Türk halkları arasındaki birlikteliğin pekiştirilmesi ve Türk kültürünün dünyaya tanıtılması için vazife üstlenen Türkiye'nin "güzide kurumu" TİKA ile TÜRKSOY'un birlikte birçok başarılı projeye imza attıklarını aktardı.

TÜRKSOY'un, teşkilata üye ülkeler başta olmak üzere, Türk topluluklarının yaşadığı ülke ve bölgelerde işbirliği içerisinde çalışma ve ortak proje üretme hususuna büyük önem verdiğini kaydeden Raev, "TİKA ile birlikte Altaylar'dan Balkanlar'a kadar çok geniş bir coğrafyaya Türk dünyasının kültür ve sanatını taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Raev, yakın tarihlerde kurulan TÜRKSOY ile TİKA'nın dünyaca tanındığını vurgulayarak, "Türkiye'nin gönül coğrafyası dendiğinde, yardıma muhtaç bölgeler dendiğinde akıllara ilk gelen kuruluşlarından biri olan TİKA, aynı zamanda Türk halkının yurt dışındaki gören gözü, dokunan eli ve hisseden kalbidir." ifadesini kullandı.

Kayalar da TİKA'nın kalkınma işbirliği alanında Türkiye'nin tecrübe ve birikimini Orta Asya ülkeleri dahil 150'ye yakın dost ülke ile paylaştığını aktararak, TÜRKSOY'un da kurulduğu günden beri Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için değerli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türk dünyasının TİKA'nın faaliyetlerinin merkezinde olduğunu belirten Kayalar, şunları kaydetti:

"İlk ofislerimizi Türk dünyasında açtık. Halihazırda Türk dünyasının kardeşlik bağlarının güçlü işbirliğine dönüşmesine yönelik Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Kültür ve Miras Vakfı, Uluslararası Türk Akademisi, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi kuruluşlarımızla ortak faaliyetler yürütmekteyiz. TÜRKSOY'umuz ile de son yıllarda soyut ve somut olmayan Türk Kültür Mirasının korunmasına yönelik verimli bir şekilde artan işbirliğimiz var."

Kaynak: AA / Güncel

Serkan Kayalar Kültür Sanat Güncel Haberler

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