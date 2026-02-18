Haberler

TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan, Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Kızıltan ile görüştü

Güncelleme:
TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, AGİT Daimi Temsilcisi Zeynep Kızıltan ile Viyana'da bir araya gelerek, örgütler arasındaki işbirliği ve gözlemci statüsünün sağlanması konularını görüştü.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ile görüştü.

TÜRKPA'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Hasan, Kızıltan ile bir araya geldi.

Görüşmede, TÜRKPA ile AGİT arasındaki işbirliği ve TÜRKPA'nın AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) nezdinde gözlemci statüsü elde etmesi konusunda kardeş ülkelerin daimi temsilciliklerinin desteği ele alındı.

Hasan, TÜRKPA'nın mevcut ve gelecekteki faaliyetleri ile Kazakistan'ın başkanlığı çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında Kızıltan'a bilgi verdi.

Kızıltan, TÜRKPA'nın Türk dünyası için özel önemini vurgulayarak, örgütün AGİT ve AGİTPA ile yürüttüğü tüm faaliyetleri desteklediğini ve gelecekte de bu yönde gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA
500

