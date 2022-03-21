Türkmenler, Nevruz Bayramı'nı kutladı
AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Nevruz kutlaması için Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda toplanan Türkmenler Yöresel müzik eşliğinde oyunlar oynanması Yemeklerin yenmesi BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen aileler, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda bir araya gelerek Nevruz Bayramını kutladı.
Nevruz kutlaması için Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda toplanan Türkmenler
Yöresel müzik eşliğinde oyunlar oynanması
Yemeklerin yenmesi BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen aileler, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda bir araya gelerek Nevruz Bayramını kutladı. Yöresel müziklerin çaldığı etkinlikte aileler arasında yemek yarışması da düzenlendi.