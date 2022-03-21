Türkmenler, Nevruz Bayramı'nı kutladı - Haberler

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Türkmenler, Nevruz Bayramı'nı kutladı

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Nevruz kutlaması için Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda toplanan Türkmenler Yöresel müzik eşliğinde oyunlar oynanması Yemeklerin yenmesi BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen aileler, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda bir araya gelerek Nevruz Bayramını kutladı.

Nevruz kutlaması için Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda toplanan Türkmenler

Yöresel müzik eşliğinde oyunlar oynanması

Yemeklerin yenmesi BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen aileler, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda bir araya gelerek Nevruz Bayramını kutladı. Yöresel müziklerin çaldığı etkinlikte aileler arasında yemek yarışması da düzenlendi.

Türkmenler, Nevruz Bayramı'nı kutladı

Türkmenler, Nevruz Bayramı'nı kutladı

Türkmenler, Nevruz Bayramı'nı kutladı

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Yemek Tarifi, Türkmen, Müzik, Irak, Güncel, Haberler

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