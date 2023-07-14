Türkmenistan Nüfusu 7 Milyon 57 Bin 841'e Çıktı

Türkmenistan Devlet İstatistik Komitesi Başkanı, yapılan nüfus sayımının sonuçlarını açıkladı ve ülke nüfusunun 7 milyon 57 bin 841'e çıktığını belirtti.

Türkmenistan nüfusunun 7 milyon 57 bin 841'e çıktığı bildirildi.

Türkmenistan Devlet İstatistik Komitesi Başkanı Devletgeldi Amanmuhammedov, 17-27 Aralık 2022 tarihlerinde yapılan nüfus sayımının sonuçları hakkında Bakanlar Kurulu'na bilgi verdi.

Amanmuhammedov, ülke nüfusunun 7 milyon 57 bin 841'e çıktığını, söz konusu nüfusun yüzde 47,1'sinin şehirde, yüzde 52,9'unun ise kırsal kesimde yaşadığını aktardı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı sitesinde 2017 yılı verilerine göre ülke nüfusu 6,2 milyon olarak yer alıyor.