Türkmenistan-ABD siyasi konsey toplantısı yapıldı

ABD'de, Türkmenistan-ABD siyasi konsey toplantısı gerçekleştirildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her sene düzenlenen Türkmenistan-ABD siyasi konsey toplantısının dokuzuncusuna katılmak üzere ABD'ye giden Türkmen heyetine Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Elizabeth Horst başkanlık etti.

Görüşmede taraflar, ikili istişarelerin Türkmenistan-Amerika işbirliğini daha da güçlendirmek için olumlu bir temel oluşturulduğunu belirtti. İki ülkenin temsilcileri, Orta Asya ve ABD için C5+1 formatındaki bölgesel diplomatik diyaloğa desteklerini teyit etti. Taraflar ayrıca, özellikle güvenlik, ticari ve ekonomik ilişkiler, ekoloji, kültür, eğitim ve insani konuların ikili işbirliğinin öncelikli alanları arasında yer aldığını ifade etti.

Türkmenistan, ikili ilişkilerin kilit alanı olarak ABD'nin kültür ve eğitim programlarına bağlılığını da yinelerken, eğitim alanında devam eden ortak çabalara temel teşkil edecek bir mutabakat zaptı imzalandı.

Meredov ve Horst, konseyin bir sonraki toplantısını 2024'te Aşkabat'ta düzenleme konusunda anlaştı.