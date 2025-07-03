Türkmen Göstericiler Kerkük-Erbil Yolunu Kapattı

Irak'ta Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasındaki Türkmen göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı protestolarını Kerkük- Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak devam ettiriyor.

Altunköprü kasasındaki belediye ve diğer kurumlardaki atamalarda kendilerine yer verilmeyen Türkmen vatandaşlar, bu olayı 3 gündür protesto ediyor.

Irak hükümetinden beklenen çözümü alamadıklarını ifade eden göstericiler, kasabadaki Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak gösterilerini sürdürme kararı aldı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altunköprü'deki belediye ve diğer resmi kurumlardaki bürokrasi atamalarında Türkmenlerin dışlandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söylemiş ve Türkmenlerin bu adaletsizliğe karşı protesto gösterilerine devam ettiğini kaydetmişti.

Ağa, gerek belediye gerek diğer kurumlardaki atamalarda Türkmenler'e yönelik haksızlıkların giderilmesi için Irak Başbakanlık Genel Sekreteri Muhammed Ali ile konuyu görüştüğünü, yapılan haksızlıkların ve sorunların giderilmesi için kendilerinden (Türkmen göstericilerden) birkaç saat süre istendiğini söylemişti.

Kerkük'e bağlı Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Altunköprü nahiyesi Belediye Başkanlığında yapılan değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi yöre halkının tepkisini çekmişti.