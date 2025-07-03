Türkmen Göstericiler Kerkük-Erbil Yolunu Kapattı

Türkmen Göstericiler Kerkük-Erbil Yolunu Kapattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük iline bağlı Altunköprü kasabasında Türkmen göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı protesto düzenliyor. Göstericiler, 3 gündür sürdürdükleri eylemde Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak çözüm bekliyorlar.

Irak'ta Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasındaki Türkmen göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı protestolarını Kerkük- Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak devam ettiriyor.

Altunköprü kasasındaki belediye ve diğer kurumlardaki atamalarda kendilerine yer verilmeyen Türkmen vatandaşlar, bu olayı 3 gündür protesto ediyor.

Irak hükümetinden beklenen çözümü alamadıklarını ifade eden göstericiler, kasabadaki Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak gösterilerini sürdürme kararı aldı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altunköprü'deki belediye ve diğer resmi kurumlardaki bürokrasi atamalarında Türkmenlerin dışlandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söylemiş ve Türkmenlerin bu adaletsizliğe karşı protesto gösterilerine devam ettiğini kaydetmişti.

Ağa, gerek belediye gerek diğer kurumlardaki atamalarda Türkmenler'e yönelik haksızlıkların giderilmesi için Irak Başbakanlık Genel Sekreteri Muhammed Ali ile konuyu görüştüğünü, yapılan haksızlıkların ve sorunların giderilmesi için kendilerinden (Türkmen göstericilerden) birkaç saat süre istendiğini söylemişti.

Kerkük'e bağlı Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Altunköprü nahiyesi Belediye Başkanlığında yapılan değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi yöre halkının tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu

4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığı belli oldu
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor

PKK terör örgütü silah bırakıyor! Tarih de yer de kesinleşti
Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı

Yıldız ismin hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.