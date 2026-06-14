Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, Avrupa Eğitim Bilgi Ağı (Eurydice) platformunda yayımlandığını bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Avrupa Eğitim Bilgi Ağı platformunda yayımlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, araştırmacılar ve politika yapıcılar için uluslararası düzeyde önemli başvuru kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 40 ülkenin yer aldığı Eurydice platformunda yayımlanmasından memnuniyet duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."