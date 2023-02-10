Cebinde bisküvi ile bekleyen baba, enkaz altından çıkarılan oğluna böyle kavuştu

Hatay'da cebindeki bisküvi ile enkazda başında bekleyen babanın çocuklarından biri saatler sonra kurtarıldı. Baba-oğulun kavuşma anı yürekleri dağladı.

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 şiddetli deprem, geniş coğrafyaya yayıldı. 10 ilde büyük enkaza yol açan afette binlerce can kaybı yaşandı. Arama-kurtarma ekipleri, ilk andan itibaren sahada büyük mücadele vererek mucizevi kurtarışlar gerçekleştirdi.

"CEBİMDE BİSKÜVİ VAR, DÜNDEN BERİ YİYEMİYORUM"

Yaşanan acı olayda, binlerce an hafızalara kazındı. Depremzedelerin umutlu bekleyişleri, can kayıpları, kimsesiz kalan çocuklar, umutlu anne ve babalar... Afetten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da da bir babanın çaresizliği yürekleri dağlamıştı. Enkaz altında kalan çocukları ve eşi için çaresizce bekleyen baba, uzatılan mikrofona "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı" demişti.

ACILI BABA, ÇOCUKLARINDAN BİRİNE KAVUŞTU

Günler sonra çaresiz babadan sevindirici haber geldi. Acılı babanın enkazdan çıkarılan oğluna kavuştuğu öğrenildi. O anlara ilişkin görüntüler bu kadar acının arasında biraz olsun yüzleri güldürdü.