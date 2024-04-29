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Türkiye, NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı'nı destekleyecek

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Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini örgütün diğer üyelerine bildirdi. Rutte, geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da görüşmüştü.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.

RUTTE "TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE İHTİYAÇ VAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti. Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Rutte ayrıca "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Mark Rutte İstanbul Hollanda Türkiye Nato Dış Politika Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

tahsin bueyuekkol:

Neden Hollandali sü... olacak. Biz Natonun 2kindi en büyük askerligini gösteriyorus Neden Türkiyeden bir aday yok.

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Murat Celik:

Eğer Hollanda'yı desteklerse Türkiye'ye çok yazık olur

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