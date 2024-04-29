Türkiye, NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı'nı destekleyecek
Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini örgütün diğer üyelerine bildirdi. Rutte, geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da görüşmüştü.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.
RUTTE "TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE İHTİYAÇ VAR" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti. Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.
Rutte ayrıca "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadelerini kullanmıştı.