Türkiye ve Yunanistan Arasında Pozitif Gündem İstişaresi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu ile Atina'da bir araya gelerek Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki pozitif gündem ve siyasi diyalog hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopulu ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.
Bozay, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecinin parçası olan Pozitif Gündem ve Siyasi Diyalog görüşmeleri kapsamında Atina'ya yaptığı ziyaretin ikinci ve son gününde Papadopulu ile görüştü. Görüşmede Bozay ve Papadopulu'ya Türk ve Yunan diplomatlar da eşlik etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay, dün de aynı kapsamda Yunanistan'ın ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis ile görüşmüştü.