Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda Gazze barış planının ikinci aşamasını görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bin Ferhan telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.