Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Omar Husari ile bir araya gelerek eğitim, teknik destek ve işbirliği konularını görüştü. Ayrıca Yılmaz, Şam Uluslararası Havalimanı'na da bir ziyaret yaptı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Omar Husari'yi ziyaret ederek, Suriye'nin sivil havacılık sektörüne yönelik faaliyetleri ile eğitim ve teknik destek dahil işbirliği konularını ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Nuh Yılmaz, Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Omar Husari'yi ziyaret etti. Açıklamada, "Görüşmede kamu kurumlarımız ve firmalarımızın, Suriye'nin sivil havacılık sektörüne yönelik faaliyetleri ile eğitim ve teknik destek dahil işbirliği konuları ele alındı" denildi.

Açıklamada Yılmaz'ın ayrıca, Şam Uluslararası Havalimanı'na bir saha ziyaretinde bulunduğu belirtilerek, "Büyükelçi Nuh Yılmaz, Suriye'nin uçuş güvenliğini desteklemek için ülkemiz tarafından sağlanan radar ve ILS cihazı ile DVOR sisteminin kurulumu çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Şam Uluslararası Havalimanına bir saha ziyaretinde bulundu" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
