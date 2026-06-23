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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Suriye Vakıflar Bakanlığı heyetini kabul etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Suriye Vakıflar Bakanlığı heyetini kabul etti
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Suriye Vakıflar Bakan Yardımcısı Anas Almousa ile bir araya gelerek imam hatip modeli ve eğitim iş birliğini değerlendirdi.

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Suriye Vakıflar Bakan Yardımcısı Anas Almousa ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye ile Suriye arasındaki eğitim iş birliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen üst düzey temaslar sürüyor. Bu kapsamda Suriye Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı Dini Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Almousa ve beraberindeki heyet, Türk eğitim sistemi ile imam hatip modelini yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Suriye heyeti, temasları kapsamında Bakan Yardımcısı Ökten'i de ziyaret etti. Ökten'in Suriyeli mevkidaşı ve beraberindeki heyetle görüşmesinde Türkiye'nin resmi eğitim müfredatı ile temel İslam bilimlerini başarıyla birleştiren özgün 'imam atip modeli' hakkında detaylı bilgi verildi. Ökten, Türkiye'nin bu alandaki kurumsal tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı. Görüşmede, iki ülke arasında yürütülen eğitim iş birliği süreçleri değerlendirildi. Görüşmeye Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de katıldı.

Suriye heyeti, Ankara'daki temaslarını 26 Haziran'a kadar sürdürecek. Okulların yanı sıra ilgili paydaş kurum ve kuruluşları da ziyaret edecek Suriye Vakıflar Bakan Yardımcısı Almousa'nın, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'da düzenlenecek 'Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katılması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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