Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra ile görüştü

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra'yı makamında ziyaret etti.

Şam Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Suriye Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili askeri ilişkiler ile güvenlik konuları ele alındı.

Taraflar, mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Yılmaz, Türkiye'nin kardeş Suriye'nin yanında her daim kararlılıkla durmaya devam edeceğini ifade etti.

Görüşmenin, iki ülke arasında güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.