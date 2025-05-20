Türkiye ve Pakistan Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Görüşmesi

Türkiye ve Pakistan Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Görüşmesi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi için bulunduğu Cenevre'de Pakistanlı mevkidaşıyla ülkeler arası sağlık iş birliklerini görüştü.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi için bulunduğu Cenevre'de Pakistanlı mevkidaşı Syed Mustafa Kamal ve beraberindeki heyet ile görüştüğünü belirterek, "Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü ve güçlü tarihi ilişkiler bağlamında sağlık alanındaki iş birliklerini ele aldıklarını" bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi için bulunduğu Cenevre'de Pakistan Sağlık Bakanı Syed Mustafa Kamal ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Memişoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"78'inci Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre'de, dost ve kardeş Pakistan'ın Sağlık Bakanı Sayın Syed Mustafa Kamal ve beraberindeki heyet ile görüştük. Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü ve güçlü tarihi ilişkiler bağlamında sağlık alanındaki iş birliklerimizi ele aldık. İkili görüşmelerimizin sağlık alanındaki iş birliklerimizi daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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