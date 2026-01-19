Bakan Güler, Özbek mevkidaşı Korgeneral Halmuhamedov ile bir araya geldi

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov, Milli Savunma Bakanlığı'nda heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin ardından her iki Bakan tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliğine İlişkin Anlaşma' ile 'Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 2026 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı' imzalandı.