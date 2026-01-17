Haberler

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmad ile görüştü

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Eğitim Bakanı Suwaiba Said Ahmad ile bir araya gelerek iki ülke arasında eğitim alanında işbirliğini geliştirme yollarını görüştü.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Suwaiba Said Ahmad tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Poroy ile Bakan Ahmad, başkent Abuja'daki Eğitim Bakanlığı binasında bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde, Türkiye ile Nijerya arasında eğitim alanındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmede, özellikle yükseköğretim, burs programları ve eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Taraflar, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda daha da ileriye taşınması yönündeki temennilerini ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
