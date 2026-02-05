Haberler

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar'ı ziyaret etti

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile bir araya gelerek, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasını ve ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Poroy ile Tuggar, başkent Abuja'da Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmeye Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Elif Durdu ve Büyükelçilik Üçüncü Katibi Muzaffer Hakan Tok'un yanı sıra Nijerya Dışişleri Bakanı'nın danışmanları Büyükelçi Ahmed Sule ve Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alkasım Abdulkadir katıldı.

Görüşmede, 27 Ocak'ta Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması ele alındı.

Taraflar, Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda karşılıklı çıkarlar doğrultusunda daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
