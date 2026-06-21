Haberler

Türkiye ile Mısır hava kuvvetlerinin, Mısır'da düzenlediği ortak tatbikat sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Mısır hava kuvvetleri arasında Mısır'da düzenlenen ortak askeri hava tatbikatı tamamlandı. Tatbikatta son model savaş uçaklarıyla eğitim ve ortak uçuşlar yapıldı.

Türkiye ile Mısır hava kuvvetleri tarafından Mısır'da düzenlenen askeri tatbikatının sona erdiği açıklandı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Abdulhafız, Mısır'daki birçok hava üssünde her iki ülkenin hava kuvvetlerinin katılımıyla birkaç gündür devam eden ortaklaşa hava tatbikatının sona erdiğini duyurdu.

Tatbikat kapsamında Mısır ve Türkiye'ye ait "son model çok amaçlı savaş uçaklarının katılımıyla eğitim faaliyetleri ve ortak uçuşlar" yapıldığını belirten Abdulhafız, eğitimlerde "görev planlaması, hava harekatlarının icrası ve komuta-kontrol yöntemleri" konularında bilgi alışverişi yapıldığına dikkati çekti.

Abdulhafız, Türkiye ve Mısır arasında yapılan tatbikatın, "kardeş ve dost ülkelerle askeri ilişkileri geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu" bildirdi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu

Trump'tan al haberi! Avrupa ülkesinin lideri koltuğu bırakıyor
İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

İşte Fenerbahçe'ye istediği 3 transfer
YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti

Hayatının sınavına neredeyse giremeyecekti! En havalı girişi o yaptı

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi