Haberler

Türkiye ve Mısır Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 100. Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla geleneksel Türk düğününü yansıtan kapsamlı bir kültürel etkinlik düzenledi. Etkinlikte defile, kına gecesi gösterisi ve Türk müziği konseri ile Gazze'ye destek amacıyla bağış toplandı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla geleneksel Türk düğününü yansıtan kapsamlı bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle, elçilik konutunun bahçesinde düzenlenen programda, geleneksel Türk gelinlikleri defilesi, kına gecesi gösterisi ve Türk müziği konseri gerçekleştirildi.

Etkinliğe Mısır'dan seçkin davetliler, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve Suriye toplumundan tanınmış iş insanlarının yanı sıra İman Halil, Muhammed Sirac, Muhammed Kerim, Rula Zeki, İhab Fehmi ve Yusra Fehmi gibi sanatçılar da katıldı.

Konuklar arasında Gazze'den genç kızlar ve sanatçılar ile çok sayıda medya mensubu da yer aldı.

Geleneksel 15 Türk gelinliği sahnelendi

Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen geleneksel 15 gelinlik, Mısır'da yaşayan profesyonel mankenler tarafından sergilendi.

Defile, Anadolu'nun zengin düğün kültürünü ve geleneksel kıyafet çeşitliliğini Kahireli davetlilerle buluştururken, programda, Türk düğünlerinin vazgeçilmez unsurlarından "kına gecesi" geleneği de canlandırıldı.

Bahadır Özüşen'den Nil'e uzanan Türk Müziği esintileri

TRT'nin önde gelen sanatçılarından Bahadır Özüşen de program kapsamında 7 Türk ve 3 Mısırlı saz ustası eşliğinde bir konser verdi.

Özüşen, repertuvarında "Kaddok el-Meyyas (Zarif Belin)" adlı Mısır eserine de yer vererek gecenin kültürel etkileşimini zenginleştirdi.

Gazzelilere destek için yeni bağış modeli

Törende konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinliğin uzun süredir hazırlandığını ve Mısır kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine düzenlendiğini söyledi.

Şen, etkinlikte Gazze'ye destek için yeni bir bağış modelinin uygulandığına işaret etti.

Tüm katılımcıların 5 bin Mısır cüneyhi tutarındaki katkı paylarını çevrim içi yöntemle doğrudan Mısır Kızılayı hesabına bağışladığını belirten Şen, bunun "Gazze'deki mazlumları unutmama" mesajı taşıdığını vurguladı.

Mısır'da ilk kez uygulanan bir dayanışma modeliyle kar amaçlı bir etkinliğin bilet gelirlerinin doğrudan yardım kuruluşuna aktarılmasının sağlandığını ifade eden Şen, bu yöntemin yaygınlaşmasını temenni etti.

Açık artırmayla gelinlik satışı

Programın sürpriz bölümünde ise geleneksel 2 Türk gelinliği açık artırmayla satışa sunuldu.

Gelinlikleri satın alan katılımcılar, ödemelerini doğrudan Mısır Kızılayının hesabına bağış olarak yatırdı.

Etkinlikte konuklara geleneksel Türk düğün yemekleri de ikram edildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.