Türkiye ve Mısır Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 100. Yılı Kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla geleneksel Türk düğününü yansıtan kapsamlı bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle, elçilik konutunun bahçesinde düzenlenen programda, geleneksel Türk gelinlikleri defilesi, kına gecesi gösterisi ve Türk müziği konseri gerçekleştirildi.

Etkinliğe Mısır'dan seçkin davetliler, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve Suriye toplumundan tanınmış iş insanlarının yanı sıra İman Halil, Muhammed Sirac, Muhammed Kerim, Rula Zeki, İhab Fehmi ve Yusra Fehmi gibi sanatçılar da katıldı.

Konuklar arasında Gazze'den genç kızlar ve sanatçılar ile çok sayıda medya mensubu da yer aldı.

Geleneksel 15 Türk gelinliği sahnelendi

Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen geleneksel 15 gelinlik, Mısır'da yaşayan profesyonel mankenler tarafından sergilendi.

Defile, Anadolu'nun zengin düğün kültürünü ve geleneksel kıyafet çeşitliliğini Kahireli davetlilerle buluştururken, programda, Türk düğünlerinin vazgeçilmez unsurlarından "kına gecesi" geleneği de canlandırıldı.

Bahadır Özüşen'den Nil'e uzanan Türk Müziği esintileri

TRT'nin önde gelen sanatçılarından Bahadır Özüşen de program kapsamında 7 Türk ve 3 Mısırlı saz ustası eşliğinde bir konser verdi.

Özüşen, repertuvarında "Kaddok el-Meyyas (Zarif Belin)" adlı Mısır eserine de yer vererek gecenin kültürel etkileşimini zenginleştirdi.

Gazzelilere destek için yeni bağış modeli

Törende konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinliğin uzun süredir hazırlandığını ve Mısır kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine düzenlendiğini söyledi.

Şen, etkinlikte Gazze'ye destek için yeni bir bağış modelinin uygulandığına işaret etti.

Tüm katılımcıların 5 bin Mısır cüneyhi tutarındaki katkı paylarını çevrim içi yöntemle doğrudan Mısır Kızılayı hesabına bağışladığını belirten Şen, bunun "Gazze'deki mazlumları unutmama" mesajı taşıdığını vurguladı.

Mısır'da ilk kez uygulanan bir dayanışma modeliyle kar amaçlı bir etkinliğin bilet gelirlerinin doğrudan yardım kuruluşuna aktarılmasının sağlandığını ifade eden Şen, bu yöntemin yaygınlaşmasını temenni etti.

Açık artırmayla gelinlik satışı

Programın sürpriz bölümünde ise geleneksel 2 Türk gelinliği açık artırmayla satışa sunuldu.

Gelinlikleri satın alan katılımcılar, ödemelerini doğrudan Mısır Kızılayının hesabına bağış olarak yatırdı.

Etkinlikte konuklara geleneksel Türk düğün yemekleri de ikram edildi.