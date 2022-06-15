Türkiye ve KKTC'den Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

TÜRKİYE ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda gerçekleştirdiği 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' tamamlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl düzenlenen arama kurtarma tatbikatının 18'incisi gerçekleştirildi. 2 safhadan oluşan tatbikatın kara aşaması dün Girne'de yapıldı. Bugün düzenlenen deniz aşaması ise 2 senaryo halinde yapıldı. Tatbikata, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli ile çok sayıda askeri personel katıldı.

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise "Doğu Akdeniz gördüğünüz gibi bizim vatanımızdır. Hem ana vatan Türkiye'nin bu bölgede en uzun kıyı şeridine sahip olması hem de KKTC deniz sınırlarının bize sağlamış olduğu büyük bir avantaj söz konusudur. Biz, bu bölgede en büyük gücüz. Ana vatan Türkiye ile birlikte büyük bir güce sahibiz. Dolayısıyla denizlerin ötesinden, okyanusların ötesinden Doğu Akdeniz'e gelip de birtakım çıkarlar peşinde olanlar, önce Türkiye'yi ve KKTC'yi dikkate almak mecburiyetindedirler. Elbette açık denizlere gelebilirler. Başka unsurlar da başka ülkeler de gelebilir. Ama bu bölgenin gerçek sahibi ve hak sahibi Türkiye ve KKTC'dir" dedi.