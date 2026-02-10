Haberler

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Ünlü'yü kabul etti

Güncelleme:
Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Ayda Ünlü'yü kabul ederek, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Ayda Ünlü'yü kabul etti.

Karadağ Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İbrahimovic'in Podgoritsa Büyükelçisi olarak görevine başlayan Ünlü'yü tebrik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkilerin dostluk, diyalog ve güçlendirilmiş işbirliği ruhu içinde gelişmeye devam edeceğine dair güvenin dile getirildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İkili ilişkiler, NATO ittifakı, dinamik siyasi diyalog ile artan ticaret ve yatırımlar sayesinde daha da güçleniyor. Bölgesel bağlamda ise Karadağ-Türkiye ilişkileri, Batı Balkanlar'ın istikrarına, güvenliğine ve Avrupa perspektifine katkı sağlayan yapıcı işbirliğine örnek olarak vurgulandı."

Büyükelçi Ünlü, ziyaretleri kapsamında, Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic, Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ve Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic tarafından da kabul edildi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
