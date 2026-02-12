Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karadağlı mevkidaşı Vojislav Simun ile görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karadağlı mevkidaşı Vojislav Simun ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karadağ Sağlık Bakanı Vojislav Simun ile sağlık alanında işbirliği imkanlarını görüştü. İlaç ve tıbbi cihaz temini, tedarik ve koordinasyon mekanizmaları üzerindeki işbirlikleri değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karadağ Sağlık Bakanı Vojislav Simun ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'ta gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Bakanlık bürokratlarının, Karadağ heyetine, Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin sunumlar yaptığı görüşmede, özellikle ilaç ve tıbbi cihaz temini alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki tedarik ve koordinasyon mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi ve Türkiye'deki kamu hastaneleri ile sağlık turizmi işbirliği modelinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Karadağ heyeti, ziyaret kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi'ni de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün