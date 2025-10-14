Türkiye ve İran Kültür Yılı İçin Görüşmeler Yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ile 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin ele alındığı toplantıda, gerçekleştirilecek etkinliklerin dostluğa katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca, Hafız-ı Şirazi'yi anma konserinin bu kültürel işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Salihi ve beraberindeki heyetle, 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında görüştüklerini belirtti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki kültür ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekleştirilecek etkinliklerin, köklü dostluğumuzun ve ortak kültürel değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu akşam CSO Ada Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek olan İran'ın büyük şairi Hafız-ı Şirazi'yi anma konseri de bu ortak kültürel atmosferin güçlü bir yansıması olacak."