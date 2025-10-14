Türkiye ve İran Kültür Yılı İçin Görüşmeler Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Salihi ve beraberindeki heyetle, 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kültür ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleştirilecek etkinliklerin, köklü dostluğumuzun ve ortak kültürel değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu akşam CSO Ada Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek olan İran'ın büyük şairi Hafız-ı Şirazi'yi anma konseri de bu ortak kültürel atmosferin güçlü bir yansıması olacak."