Dmm'den, Türkiye-Irak Uçuşlarının Durdurulduğuna İlişkin İddiaya Yalanlama

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı ve uçuşların devam ettiğini duyurdu.

(ANKARA)- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

DMM'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır. İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması; sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA / Güncel
