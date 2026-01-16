Dmm'den, Türkiye-Irak Uçuşlarının Durdurulduğuna İlişkin İddiaya Yalanlama

(ANKARA)- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

DMM'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır. İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması; sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur."