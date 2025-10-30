Türkiye ve İngiltere Arasında Eurofighter Typhoon Anlaşması

İngiltere'nin Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard, Türkiye ile İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım anlaşmasının ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini belirterek "Bu ilişki, tüm NATO müttefiklerinin takip edebileceği bir örnektir." dedi.

Pollard, Türkiye ile İngiltere arasında 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımını kapsayan anlaşmayla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve İngiltere'nin iki güçlü NATO müttefiki olduğunu belirten Pollard, "Tehditlerin arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu tehditlere karşılık vermek için tüm müttefikler daha yakın çalışmalıyız. Bu bizim caydırıcılığımızı da artırır. Aynı platformları kullanarak aynı uçakları uçururuz, birlikte eğitim yaparız, birlikte alım yaparız ve platformları önümüzdeki yıllarda birlikte geliştiririz." diye konuştu.

Pollard, Türkiye'nin Typhoon jetlerine sahip olmasıyla yalnızca Türkiye'nin değil, İngiltere'nin de daha güvenli hale geleceğinin altını çizdi.

Bu anlaşmanın ikili ilişkileri daha da güçlendireceğine dikkati çeken Pollard, "Hava kuvvetlerimizin daha da yakın çalışması beni daha da heyecanlandırıyor. Böyle belirsiz zamanlarda halklarımızı güvende tutmanın, NATO müttefiklerimizi güvende tutmanın yolu harekete geçmektir. Türkiye ve İngiltere bunu yapıyor. Bu ilişki, tüm NATO müttefiklerinin takip edebileceği bir örnektir." ifadelerini kullandı.

"Bir dostluğu daha da güçlendiriyoruz"

NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğine vurgu yapan Pollard, "Savunma harcamasını artırmak sadece ordularımızı daha güçlü hale getirmez aynı zamanda bize karşı saldırganlıklara karşı da caydırıcı olur. Dünyada olanlara baktığımızda, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı işgaline baktığımızda, yeni tehditlerle karşı karşıyayız. Savunmaya daha fazla harcarken bunu doğru şekilde yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Pollard, ortak platformlar kullanarak orduların daha da güçleneceğini söylerken bu yolla ikili ilişkilerin de gelişeceğini kaydetti.

Türkiye ziyaretinde yerli savaş uçağı KAAN hakkında da bilgi edinen Pollard, "İhtimaller karşısında çok heyecanlanıyorum." diye konuştu.

İngiltere'yle yapılan 20 uçaklık anlaşmanın sadece bir uçak ticareti olmadığının altını çizen Pollard, iki ülke şirketleri için de yeni fırsatların doğduğuna işaret etti.

İki ülke arasında artacak ticaretin yalnızca istihdam oluşturmayacağını belirten Bakan Pollard, "Bu durum bizi daha da yakınlaştıracak ve herkesin güvende olduğu bir ortamı oluşturacaktır. Söz konusu olan şey sadece uçaklar değil, daha derin ilişkiler de söz konusu. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da İngiltere hükümetinin de temel isteğidir. Sadece metal parçaları almıyoruz. Bir dostluğu daha da güçlendiriyoruz." dedi.