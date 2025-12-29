Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vize Kolaylaştırma Kararı Alındı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin 1 Ocak 2026'dan itibaren ücretsiz e-vize ile kolaylaştırılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırıldığını, kararın 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasında iki ülkenin resmi pasaport hamilleri için vize kolaylaştırma kararı alındığını bildirdi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır. İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız