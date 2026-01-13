Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ekvator İçişleri Bakanı Oviedo ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ile Ankara'da bir araya gelerek terörle mücadele, organize suç ve narkotik suçlarla ilgili işbirliği konularını görüştü ve önemli mutabakat zaptlarına imza attı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ile görüştü. Yerlikaya görüşmede, başta terör, organize suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında Bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ile Ankara'da bir araya geldi. Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın John Reimberg Oviedo ve heyeti ile bir araya geldik. Sayın Bakan ile başta terör, organize suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını değerlendirdik.

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı' ve 'Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliğinin Güçlendirilmesi Hususunda Niyet Beyanı' metinlerini imzaladık. Sayın Bakana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
