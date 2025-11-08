Haberler

Türkiye ve Çin Arasında Turizm İşbirliği Artıyor

Türkiye ve Çin Arasında Turizm İşbirliği Artıyor
Güncelleme:
Çinli tur operatörleri ve seyahat acenteleri temsilcileri, İzmir'de bir araya gelerek Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı. Üç gün süren organizasyon, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye ve Çin arasında turizm hareketliliğini artırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında Çinli tur operatörleri ve seyahat acenteleri temsilcileri İzmir'de buluştu.

Bir otelin ev sahipliğinde gerçekleştirilen üç günlük organizasyonda, Çinli turizm yetkilileri, kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan etkinliklere katıldı.

Program kapsamında Agora Ören Yeri'nde gala yemeği de düzenlendi. Antik yapılar arasında gerçekleştirilen etkinlikte farklı gösteriler sunuldu.

Organizasyonun, İzmir'in uluslararası turizmdeki görünürlüğünü artırmak ve Türkiye ile Çin arasındaki turizm ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
