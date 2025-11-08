Türkiye ve Çin Arasında Turizm İşbirliği Artıyor

Türkiye ve Çin arasında turizm hareketliliğini artırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında Çinli tur operatörleri ve seyahat acenteleri temsilcileri İzmir'de buluştu.

Bir otelin ev sahipliğinde gerçekleştirilen üç günlük organizasyonda, Çinli turizm yetkilileri, kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan etkinliklere katıldı.

Program kapsamında Agora Ören Yeri'nde gala yemeği de düzenlendi. Antik yapılar arasında gerçekleştirilen etkinlikte farklı gösteriler sunuldu.

Organizasyonun, İzmir'in uluslararası turizmdeki görünürlüğünü artırmak ve Türkiye ile Çin arasındaki turizm ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.