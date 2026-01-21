Haberler

Bakan Tekin, Azerbaycanlı mevkidaşı Amrullayev ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek adına görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin eğitimle kurumsallaşması için önemli adımlar atılacağı ifade edildi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı. Bakan Tekin, Türkiye'yle Azerbaycan arasında çok yakın bir dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, "Biz bunu kardeşlik olarak tanımlıyoruz. Bu ilişkinin kurumsallaşması, gelecek kuşaklar tarafından da içselleştirilmesi için eğitim bakanlıkları olarak çok yoğun bir çaba içerisinde olmamız lazım" dedi.

'GÜÇLÜ ADIMLARI HEP BERABER ATIYORUZ'

Türkiye Maarif Vakfı'nın Azerbaycan'daki çalışmalarının, yakıdan takip edildiğini aktaran Tekin, "Türkiye Maarif Vakfı'nın 2 okulu Azerbaycan'da eğitime başladı. Bir tanesi yerel müfredat, bir tanesi Cambridge olmak üzere orada 2 okulumuz var. Mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere öğretmen yetiştirmekten, Kardeş Okul uygulamasına kadar bu ilişkiyi kurumsallaştıracak güçlü adımları hep beraber atıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı

Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı