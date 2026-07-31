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Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji iş birliği görüşmesi

Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji iş birliği görüşmesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi.

(İSTANBUL) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında geliştirilen Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi kapsamındaki çalışmaların mevcut durumu ile gelecek döneme ilişkin yol haritasının ele alındığını bildirdi.

Görüşmede ayrıca enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha geniş bölgelere ulaştırmayı amaçlayan alternatif bölgesel enterkonneksiyon projeleri değerlendirildi.

Bayraktar, "Elektriğin TANAP'ı" olarak nitelendirdiği projelerle Hazar Havzası ve Kafkasya'nın yenilenebilir enerji potansiyelini Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'yi bölgesel elektrik ticareti ve enerji arz güvenliğinin merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bayraktar, enerji alanındaki bölgesel iş birliklerini artırarak daha entegre ve sürdürülebilir bir altyapı kurmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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