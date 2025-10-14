Türkiye ve Almanya İlişkileri Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz ile bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Pentz ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.