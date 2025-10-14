Haberler

Türkiye ve Almanya İlişkileri Üzerine Görüşme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz ile bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Pentz ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.