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Türkiye, Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı'nda onur konuğu olacak

Türkiye, Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı'nda onur konuğu olacak

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Türkiye'nin de katılımıyla 22-28 Mayıs tarihlerinde "32. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı" düzenlenecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Türkiye'nin de katılımıyla 22-28 Mayıs tarihlerinde "32. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı" düzenlenecek.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın himayesinde düzenlenecek fuara dünyadan çok sayıda yayınevi katılacak.

Türkiye'nin onur konuğu olacağı fuarın, Orta Doğu'nun kendine özgü edebi ve kültürel mirasını tanıtma, Arap ülkeleri ile diğer dünya ülkelerinin toplumları arasındaki bağı güçlendirmesi amaçlanıyor.

BAE'nin 2023'ü "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan etmesi doğrultusunda bu yılki fuarda, yayıncılık alanında sürdürülebilirliği sağlamanın en iyi küresel yöntemlerini vurgulayan çeşitli girişimler, etkinlikler ve seminerler gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Fuarda İbn Haldun ile ilgili özel oturumların yapılacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Hacer Başer - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Türkiye Güncel Haberler

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